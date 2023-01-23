26 ракетних ударів завдав ворог по електростанціях ДТЕКу від початку великої війни. 127 енергетиків загинули. Ще 319 - поранені. І щоразу після кожної такої атаки - фахівці змушені без вихідних та цілодобово відновлювати нашу енергосистему.

Як ремонтують пошкоджені від ударів електростанції? Та коли українцям чекати на відміну графіків вимкнення світла? Розбиралася Христина Гашенко.

Це одна з українських електростанцій. А це те, що залишилося від удару ворожої ракети...

Все знищено. Це. Це уявіть собі, що він важе 60 тонн і його підкинуло, він злетів з рейсів, потужність була неймовірна.

Іван, машиніст блоку Тес ДТЕК:

Це було такий, скажем, тупий голосний звук раптовий і зразу у нас пропали власні потреби, тобто все живлення електростанції.

Ворожа крилата ракета поцілила у трансформатор, який від електростанції передавав електрику до помешкань.

Павло, працівник Тес ДТЕК:

Всі електродвигуни, які тут качали масло. Маслоохолождение порозбігалися, як бачите, там взагалі нічого немає, де прилетіло.

Місцями залізний каркас трансформатора наскрізь прошитий осколками.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Від удару ворожої ракети частини обладнання трансформатора відкинуло на десятки метрів. Також пошкоджено вагони потяга, яким раніше сюди доставляли вугілля. Як бачимо від них нічого не залишилося.

Під час вибуху - на ТЕС було понад десять працівників. Свого робочого місця покинути під час повітряної тривоги вони не мають права. Серед них - Іван, машиніст блоку. Оскільки електростанції зараз - це мішень для ворога - ми не можемо показувати облич працівників:

Іван, машиніст блоку ТЕС ДТЕК:

Мусимо залишатися на даному робочому місці, так якби ну нас на даний блок автоматика працює, спрацьовує все файно чітко, але це є, і мусить бути людський фактор контролювати дані параметри. Це є небезпека життя, свого життя. Це є страшно. Переживають вдома і син дзвонить, і дружина дзвонять.

Пожежу на ТЕС гасили понад три години. А наслідки ракетного удару працівники ліквідовують досі. Зараз замінюють двері у приміщенні станції, які посікло осколками.

Трансформатор електростанції знищений вщент. Відремонтувати його вже не можна.

Максим, старший начальник зміни Тес ДТЕК:

У нас є величезний дефіцит виробітку генерації електроенергії. Передача у нас також ускладнена через те, що є багато резервних ліній і робочих ліній знищено, трансформаторів багато є робочих після ударів ракетних масових ударів. У нас відбувається нестаток у певних регіонах електроенергії.

Через суттєвий дефіцит генеруючих потужностей, державна компанія "Укренерго" доводить до регіонів ліміти. Тож обленерго застосовують графіки погодинних відключень світла.

Без світла вдома також усі працівники теплоелектростанції, запевняє директор підприємства.

Кажуть, що у вас світло не вимикають у дома? Правда? - Ні, це фейк. Світло відключається відповідно до графіка.

Щоб забезпечити стабільність роботи енергосистеми, вціліле обладнання на ТЕС працює на повну потужність.

Максим, старший начальник зміни Тес ДТЕК:

Небезпечно те, що ресурс обладнання обмежений. Чим більше навантаження - тим менший ресурс обладнання. Відповідно, щоб обновити той ресурс, треба виводити обладнання в ремонти, що нам вкрай важко це робити, бо ми повинні виробляти цю електроенергію всіма можливими способами.

Відновити роботу ТЕС не так просто, пояснює керівництво електростанції. На виготовлення такого трансформатора потрібно щонайменше рік. Раніше їх виробляли в Україні, та через війну завод не працює. А замінити цей трансформатор на європейський - технічно неможливо.

В'ячеслав, керівник Тес ДТЕК:

Такого європейського трансформатора, який стояв на блоці у Європі немає. Він можливо є в ближньому закордонні, це питання зараз опрацьовується якщо такі є, то ми будемо намагатися його звідти привести, або якщо не вдасться це зробити, то будемо замовляти. Мова може йти про замовлення у Китаї або в Польщі.

Дороговартісного обладнання потребують й інші електростанції. Від початку війни понад два десятки разів росіяни били по енергетичних підприємствах. Швидко відновити їхню роботу не вдасться, кажуть у компанії. Подекуди на ремонт знадобляться роки.

Ільдар Салєєв, генеральний директор ДТЕК Енерго:

Треба розуміти, що у найближчі місця відключення все ж таки будуть, навіть якщо не буде нових обстрілів, тому що відновити ті пошкодження, які є у короткий проміжок часу неможливо. І як я сказав, відновлення буде займати місяці.

Раніше у компанії електроенергію експортували за кордон. Сьогодні всі кіловати з електростанцій - залишаються в Україні:

Ільдар Салєєв, генеральний директор ДТЕК Енерго:

З 11 жовтня експорт електроенергії з України був припинений. Більше того, починаючи з першого січня в окремі дні, коли дозволяє ситуація, Україна імпортує електроенергію з європейських країн, що додатково допомагає балансувати енергосистему Україні. Це Словаччина, це Угорщина, це найближчі країни де у нас є мережеві перетини.

Не лише електрикою, але й обладнанням Україні допомагає майже вся Європа, Штати, Канада, Японія. Чи ненайбільшу підтримку надають литовські колеги.