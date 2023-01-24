Однією з важливих умов членства в НАТО для України є побудова стійкої армії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з фінським колегою Саулі Нііністьо.

"Ми дуже підтримуємо зараз Фінляндію і Швецію на шляху до НАТО... І ми б хотіли сьогодні, коли ми підтримуємо ваші кроки, щоб завтра ми теж не йшли цією дорогою на самоті. Але на цьому шляху ми повинні побудувати стійку армію, щоб ми прийшли туди. Це дуже важливо. Сьогодні ця стійкість залежить від підтримки та союзу багатьох держав", - наголосив Зеленський.