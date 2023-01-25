Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив "ключовий" за його оцінками сценарій завершення війни в Україні. Не виключено, що це той сценарій, який хочуть бачити і на який робить ставку українська влада.

У короткостроковій перспективі Рф вдасться до певних наступальних дій, через які обов’язково втратить багато особового складу, сил і засобів. У межах контрнаступу, який розробляється Генштабом ЗСУ й докладно обговорюється на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача, Рф зазнає двох-чотирьох суттєвих поразок, і саме після цього процеси розпаду й остаточної деморалізації в російській армії стануть незворотними.

На думку Подоляка, росіяни продовжать тікати.

Водночас вони отримають ще більше мертвих, а на вулиці російських міст масово виходитимуть поранені й ампутанти і жорстко протестуватимуть. Територією Рф ширитиметься протест не політичного, а соціального характеру - через втрачених на війні близьких.

Потім, як вважає Подоляк, в оточенні Путіна спалахнуть суттєві внутрішні міжусобиці. Почнеться класичний російський пошук винних. Силові вертикалі ослабнуть і почнуть швидко занепадати.

Українська армія зупиниться на кордонах 1991 року, а в росії розпочнеться неконтрольована політична трансформація. Певні суб’єкти федерації (етнічні) отримають супер/шанс стати самостійними і зможуть це зробити.

В Офісі президента вважають, що ядерна зброя так чи інакше контролюватиметься, зокрема й залишками російського генералітету. Тому немає великих ризиків, що вона з’явиться на чорному ринку чи буде принаймні якийсь час неконтрольованою.

Тимчасово сформований уряд Рф почне реальні переговори щодо відповідальності за злочини в Україні й щодо зон демілітаризації на кордоні. І зрозуміло, щодо значних компенсацій за вбивства та руйнації.

Подоляк вважає, що дата реалізації цього сценарію залежить від наявного в України інструментарію - від того, коли Україна отримає точну кількість "чітко визначеного озброєння". Україна надала нашому партнерському Альянсу конкретні цифри й найменування.