Нічна атака на Україну: ЗСУ збили всі запущені дрони-камікадзе [ Редагувати ]
У ніч проти четверга, 26 січня, російські військові атакували Україну з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Про це повідомляється у Telegram Повітряних Сил ЗСУ.
Пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шахеди".
Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені зенітними ракетними підрозділами, авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.
Переважна кількість дронів-камікадзе знищено у центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
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