У четвер, 26 січня, в наслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській області та інших областях України, тому наразі є значні проблеми з електропостачанням. Про це пише Максим Марченко.

Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час. Також дав доручення начальникам районних військових адміністрацій підключити ВНС та КНС до генераторів, там де дозволяє їхня потужність, організувати підвоз води для мешканців та забезпечити роботу Пунктів Незламності.

"Прошу поставитись з розумінням до ситуації. Влада та енергетики роблять усе можливе для ліквідації наслідків ворожого удару. Наразі ворожі літаки все ще в повітрі, триває повітряна тривога, прошу мешканців області знаходитись в укриттях до відбою", - говорить він.