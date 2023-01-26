Білорусь продовжила спільні з росією навчання щонайменше на тиждень - "Гаюн" [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Білорусь продовжила спільні навчання Збройних сил з росією. Вони триватимуть щонайменше до 6 лютого.
Про це повідмоляє "Білорускі Гаюн".
Як пише моніторингова група, 28 й 29 січня стануть вихідними для деяких полігонів. Водночас полігони, де сконцентровані війська росії - працюватимуть без перерви.
Загалом, продовження навчань виглядає так:
227 загальновійськовий полігон "Борисовский" (Борисовський район) до 04.02;
полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненський район) до 03.02;
полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестський район) до 04.02;
полигон "Осиповский" 51 абр. (Осиповицький район) до 05.02;
212-й авіаційний полігон "Ниман" (Новогрудський район) до 03.02;
230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновский" (Барановицький район) до 06.02;
174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 05.02;
полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельський район) до 05.02.
Тим часом 210-й авіаційний полігон ВПС і військ ППО "Ружаны" продовжує роботу до 31 січня.
"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 40 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - пише моніторингова група.
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