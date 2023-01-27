Одещина оговтується досі від вчорашньої ракетної атаки російських військ. Там нині є перебої з електроенергією, це повʼязано із пошкодженням двох об'єктів енергетичної інфраструктури. Ці удари росіян - це відповідь на рішення ЮНЕСКО включити центр Одеси до переліку Всесвітньої культурної спадщини. Так заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Чому світова спільнота вирішила захистити місто у такий спосіб та які преференції надає такий статус - дивіться у сюжеті Андрія Анастасова.

Унікальні та неповторні, що мають значення для всього людства! Саме такими мають бути об'єкти, щоб потрапити до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І Одеса це зробила! Місто номінувалося за двома критеріями. Містобудівне рішення, за яким його було зведено посеред степу на березі моря - та мультикультуралізм: сотні історичних пам'яток та самобутнє культурне середовище. Цей спадок свого часу сформували українці, італійці, євреї, німці, французи, поляки, болгари… усіх не перерахувати.

Іван Ліптуга, експерт у сфері туризму:

Унікальність самого міста в тому, що це сплав культур у всіх сенсах і у всіх напрямках і тому воно виражено і в архітектурі міста, і в плануванні міста, і в характері одеситів. Тому для нас дуже важливо сьогодні це зберегти, передати наступним поколінням.

На статус ЮНЕСКО Одеса претендувала з дві тисячі дев'ятого року. Але сталося повномасштабне вторгнення - на місто полетіли російські ракети - і організація дозволила увійти у перелік за спрощеною пришвидшеною процедурою. Фахівці кажуть: звісно, це не гарантує того, що ворог зупинить атаки, але певним стримуючим фактором може стати. Під охорону ЮНЕСКО потрапив центр Одеси та порт площею двісті сорок гектарів, а також буферна зона - понад тисяча гектарів.

Микола Вікнянський, менеджер проєкту:

Але якщо вони все ж таки щось зруйнують, то в наших дипломатів з'являться нові аргументи, що вони є варвари, що вони руйнують спадщину і чому ми маємо мати якусь підтримку, протиповітряну оборону, зброю і все решта.

Рішення було ухвалене у середу на позачерговій сесії ЮНЕСКО у Парижі. Микола Вікнянський, який там був присутній, розповідає, як делегація рф вперто намагалася завадити цьому: спочатку росіяни спробували зняти питання з порядку денного, потім затягували час, потім вказували на нібито помилки.

Микола Вікнянський, менеджер проєкту:

Ім'я нашого міста є Одеса, так. Українською мовою - з однією "с", а вони намагалися зняти нас з голосування, тому що не з двома "с" - як вони, як вважають, це має бути. Або вони казали, що, наприклад, ми беремо на себе відповідальність за збереження пам'ятників архітектури, але ми знищили пам'ятник Катерині.

Ба більше: очільниця російської делегації, каже Микола, іноді взагалі поводила себе як божевільна. Але зрештою всі їхні спроби виявилися марними.

Микола Вікнянський, менеджер проєкту:

Ну, абсурдно, коли вона почала співати Утьосова "У Чорного моря" англійською мовою, кричати на весь зал, що це "русский город, который мы очень любим, но никогда не дадим пройти этой номинации!" А позаду в залі сидів якійсь фсб-шник, який контролював, що вона робить.

Престиж, визнання цінності на світовому рівні, туристична та інвестиційна привабливість: це все преференції, які надає Одесі новий статус. Але водночас це й новий рівень відповідальності України за збереження культурної спадщини.

Олег Бриндак, в. о. заступника Одеського міського голови:

Звичайно, нам необхідно буде створювати управляючу компанію, яка буде під міжнародним контролем фактично управляти цією територією. Безумовно, необхідно буде приймати і місцеву одеську програму - на додаток до тої, яка в нас є - про збереження культурної спадщини, архітектурної спадщини, вишукувати кошти, в тому числі в цей непростий час.

В одеській мерії ми запитали: чи слід тепер очікувати, що історичний центр буде захищений від хаотичної забудови, яка в останні роки буквально поглинула Одесу?

Олег Бриндак, в. о. заступника Одеського міського голови:

Включення нас в ЮНЕСКО, звичайно, ставить таку, знаєте, повну заборону на це. Тобто з цього відношення, звичайно, це хороший запобіжник, прекрасний запобіжник для того, щоб наші забудовники, скажемо так, не порушували гармонії, яка є у нас в нашому історичному ареалі.

Варто зазначити, що охоронний статус ЮНЕСКО також передбачає фінансову підтримку та міжнародні гранти на збереження історичного середовища. Тож тепер для Одеси відкриті двері багатьох інституцій.