В ЮНЕСКО вирішили включити центр Одеси до переліку Всесвітньої культурної спадщини: що надає цей статус [ Редагувати ]
Одещина оговтується досі від вчорашньої ракетної атаки російських військ. Там нині є перебої з електроенергією, це повʼязано із пошкодженням двох об'єктів енергетичної інфраструктури. Ці удари росіян - це відповідь на рішення ЮНЕСКО включити центр Одеси до переліку Всесвітньої культурної спадщини. Так заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.
Чому світова спільнота вирішила захистити місто у такий спосіб та які преференції надає такий статус - дивіться у сюжеті Андрія Анастасова.
Унікальні та неповторні, що мають значення для всього людства! Саме такими мають бути об'єкти, щоб потрапити до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І Одеса це зробила! Місто номінувалося за двома критеріями. Містобудівне рішення, за яким його було зведено посеред степу на березі моря - та мультикультуралізм: сотні історичних пам'яток та самобутнє культурне середовище. Цей спадок свого часу сформували українці, італійці, євреї, німці, французи, поляки, болгари… усіх не перерахувати.
Іван Ліптуга, експерт у сфері туризму:
Унікальність самого міста в тому, що це сплав культур у всіх сенсах і у всіх напрямках і тому воно виражено і в архітектурі міста, і в плануванні міста, і в характері одеситів. Тому для нас дуже важливо сьогодні це зберегти, передати наступним поколінням.
На статус ЮНЕСКО Одеса претендувала з дві тисячі дев'ятого року. Але сталося повномасштабне вторгнення - на місто полетіли російські ракети - і організація дозволила увійти у перелік за спрощеною пришвидшеною процедурою. Фахівці кажуть: звісно, це не гарантує того, що ворог зупинить атаки, але певним стримуючим фактором може стати. Під охорону ЮНЕСКО потрапив центр Одеси та порт площею двісті сорок гектарів, а також буферна зона - понад тисяча гектарів.
Микола Вікнянський, менеджер проєкту:
Але якщо вони все ж таки щось зруйнують, то в наших дипломатів з'являться нові аргументи, що вони є варвари, що вони руйнують спадщину і чому ми маємо мати якусь підтримку, протиповітряну оборону, зброю і все решта.
Рішення було ухвалене у середу на позачерговій сесії ЮНЕСКО у Парижі. Микола Вікнянський, який там був присутній, розповідає, як делегація рф вперто намагалася завадити цьому: спочатку росіяни спробували зняти питання з порядку денного, потім затягували час, потім вказували на нібито помилки.
Микола Вікнянський, менеджер проєкту:
Ім'я нашого міста є Одеса, так. Українською мовою - з однією "с", а вони намагалися зняти нас з голосування, тому що не з двома "с" - як вони, як вважають, це має бути. Або вони казали, що, наприклад, ми беремо на себе відповідальність за збереження пам'ятників архітектури, але ми знищили пам'ятник Катерині.
Ба більше: очільниця російської делегації, каже Микола, іноді взагалі поводила себе як божевільна. Але зрештою всі їхні спроби виявилися марними.
Микола Вікнянський, менеджер проєкту:
Ну, абсурдно, коли вона почала співати Утьосова "У Чорного моря" англійською мовою, кричати на весь зал, що це "русский город, который мы очень любим, но никогда не дадим пройти этой номинации!" А позаду в залі сидів якійсь фсб-шник, який контролював, що вона робить.
Престиж, визнання цінності на світовому рівні, туристична та інвестиційна привабливість: це все преференції, які надає Одесі новий статус. Але водночас це й новий рівень відповідальності України за збереження культурної спадщини.
Олег Бриндак, в. о. заступника Одеського міського голови:
Звичайно, нам необхідно буде створювати управляючу компанію, яка буде під міжнародним контролем фактично управляти цією територією. Безумовно, необхідно буде приймати і місцеву одеську програму - на додаток до тої, яка в нас є - про збереження культурної спадщини, архітектурної спадщини, вишукувати кошти, в тому числі в цей непростий час.
В одеській мерії ми запитали: чи слід тепер очікувати, що історичний центр буде захищений від хаотичної забудови, яка в останні роки буквально поглинула Одесу?
Олег Бриндак, в. о. заступника Одеського міського голови:
Включення нас в ЮНЕСКО, звичайно, ставить таку, знаєте, повну заборону на це. Тобто з цього відношення, звичайно, це хороший запобіжник, прекрасний запобіжник для того, щоб наші забудовники, скажемо так, не порушували гармонії, яка є у нас в нашому історичному ареалі.
Варто зазначити, що охоронний статус ЮНЕСКО також передбачає фінансову підтримку та міжнародні гранти на збереження історичного середовища. Тож тепер для Одеси відкриті двері багатьох інституцій.
по темі
Волонтери переконані - здатність творити обов'язково знадобиться маленьким українцям у майбутньому. На одному з таких занять побували наші кореспонденти.
Це підсумок останнього "Рамштайну". А ще – "Леопарди" від Німеччини, про що Берлін офіційно повідомив 25 січня. Загалом європейські союзники планують доставити Україні до 80 панцирників. Ще три десятки "Абрамсів" передає США.
Сумські сапери також брали участь у розміновуванні Харківської та Херсонської областей. І тепер знають більше про підступність ворога та про нову вибухівку, що діє на відстані.
Фінансових донорів, великі підприємства, які наповнювали скарбницю податками, втрачено - через війну вони зупинили свою роботу. Тож владі довелося вдатися до радикальних заходів. Докладніше про все - Олена Мендалюк.
На заході зібралися однодумці. Для кожного із присутніх ця книга має своє особливе значення.