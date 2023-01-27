У Єрусалимі терорист розстріляв людей біля синагоги: є жертви [ Редагувати ]
Увечері 27 січня в ізраїльському Єрусалимі терорист влаштував стрілянину. Є жертви та поранені.
Про це повідомляє Jerusalem Post.
Зазначається що чоловік відкрив вогонь біля синагоги, коли люди виходили після вечірньо молитви.
Попередньо відомо, що загинули щонайменше семеро осіб, десять - отримали поранення.
по темі
Українські військові продовжують утримувати оборону у східних областях
Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки росії
Нацгвардійці за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищили ворожий гелікоптер
Збройні сили України знищили російський склад із боєкомплектом на Бахмутському напрямку
У п'ятницю, 27 січня, вертоліт Мі-8 зазнав аварії у російському аеропорту "Внуково"