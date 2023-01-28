Погода в Україні у лютому буде мінливою. На початку третього зимового місяця на жителів країни чекають морози, а в другій половині лютого настане тепла погода.

Такий прогноз на кінець зими озвучив народний синоптик Станіслав Щедрін.

На початку лютого на українців чекають морози, в деяких регіонах вночі буде до -14 градусів.

"Десь до 5-7 лютого очікуємо прохолодний характер погоди. По всій країні температура повітря вдень впаде до -4-6 градусів та до -7-9 градусів морозу вночі, а місцями навіть до -14 градусів. Водночас суттєві опади малоймовірні, лише на заході України періодично пролітатимуть снігопади", - повідомив експерт.

Щедрін прогнозує, що в другій декаді лютого період опадів додасться, а температура повітря буде теплою, тобто вище за нуль.

"У другій декаді лютого температура знову зросте до плюсових значень, але й опадів стане значно більше - переважно у вигляді дощів та мокрого снігу. Остання декада лютого буде схожа на початок березня, по всій країні переважатиме відносно тепла погода, температура досягатиме від - 2 до +7 градусів вночі та до -2+14 градусів вдень залежно від регіону", - розповів синоптик і зазначив,

Також народний синоптик повідомив, що навесні цього року в Україну прийде дуже рано.