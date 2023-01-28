Компанія "Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси для того, щоб унеможливити їх перепродаж. Про це повідомляється у Telegram компанії.

Як сказано у повідомленні, було змінено схему продажу квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, зокрема. Зокрема мова йде про потяг № 67/68 Київ-Варшава-Київ. Квитки за цим напрямком можна придбати лише онлайн.

Однак перекупники почали "полювати" за квитками з повернень та перепродувати їх.

"Свєта - рішаю білети" (наша вже тепер ексспівробітниця), "Віталік - білети на поїзд", і не сподівайтесь, щось знову "порішати". Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас, тож жодним «рибкам-прилипалам» не місце поряд з "Укрзалізницею".

У зв'язку з цим тепер всі квитки, котрі будуть повертатись, будуть вводитись в систему для продажу за день до відправлення потягу. З цього слідує, що загальний продаж квитків буде стартувати як і раніше - за 20 днів до відправлення, а от повернені квитки можна буде придбати лише за день то відправлення потягу.