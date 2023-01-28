В "Укрзалізниці" змінили правила продажу квитків на міжнародні рейси [ Редагувати ]
Компанія "Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси для того, щоб унеможливити їх перепродаж. Про це повідомляється у Telegram компанії.
Як сказано у повідомленні, було змінено схему продажу квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, зокрема. Зокрема мова йде про потяг № 67/68 Київ-Варшава-Київ. Квитки за цим напрямком можна придбати лише онлайн.
Однак перекупники почали "полювати" за квитками з повернень та перепродувати їх.
"Свєта - рішаю білети" (наша вже тепер ексспівробітниця), "Віталік - білети на поїзд", і не сподівайтесь, щось знову "порішати". Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас, тож жодним «рибкам-прилипалам» не місце поряд з "Укрзалізницею".
У зв'язку з цим тепер всі квитки, котрі будуть повертатись, будуть вводитись в систему для продажу за день до відправлення потягу. З цього слідує, що загальний продаж квитків буде стартувати як і раніше - за 20 днів до відправлення, а от повернені квитки можна буде придбати лише за день то відправлення потягу.
Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до "перекупників" - можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі.
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