Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні [ Редагувати ]
У суботу, 28 січня, президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення.
Я дякую всім у світі - політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї.
"Бо це потрібно для захисту життя. Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти росії! Усім розслідувачам, які викривають шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!
Дякую кожному і кожній, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів та рятує поранених!", - каже він.
І, звичайно, дякую кожному нашому воїну на фронті, хто захищає наші позиції та знищує окупантів! Особливо хочу відзначити сьогодні підрозділи, які найбільш результативно боронять саме Донеччину. 21-й окремий батальйон 56-ї окремої мотопіхотної бригади – дякую за стійкість і відбиття російських штурмів!
"Воїни 26-ї і 55-ї окремих артилерійських бригад – дякую за влучність! 92-га окрема механізована бригада – дякую вам, хлопці! Дякую всім, хто щодня і щоночі дає для України необхідний результат! І на кожний російський обстріл – ми відповімо обов’язково", - говорить президент.
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