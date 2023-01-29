росія може провести кілька етапів наступальних операцій, кульмінацією яких стане повне захоплення Донецької та Луганської областей. Ці етапи вимагатимуть від шести до 12 місяців, проте малоймовірно, що окупанти зможуть утримати позиції. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, російські сили намагаються перешкодити Україні повернути собі ініціативу, ймовірно, напередодні запланованого вирішального наступу росії на Донбасі.

Начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов заявив, що російські сили зосередили велику частину своїх сил на захопленні Донецької області, що, ймовірно, спричинить захоплення російськими військами ключових позицій у західній частині Луганської області та північному сході Донецької області, щоб вийти до адміністративних кордонів областей.

російські сили відновили наземні атаки в районі Вугледару та проводять невеликі атаки у Запорізькій області та навколо Донецька. російські війська проводять великомасштабну наступальну операцію на Бахмутському фронті як основний напрям своїх поточних зусиль і оборонну операцію на лінії Сватове-Кремінна, пишуть експерти.

Локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях, ймовірно, спрямовані на те, щоб розосередити українські війська та створити умови для вирішального наступу росії у західній частині Луганської області, як раніше оцінювала ISW.

російські сили можуть намагатися розсіяти угруповання українських військ на лінії Сватове-Кремінна, щоб дозволити росіянам відбити Лиман Донецької області.

російські сили можуть спробувати використати Лиман як відправну точку для рішучого наступу на Донбас, проводячи наступ з Лимана в тандемі з наступом на Бахмут або з Бахмуту у бік Слов'янська.

російським силам, ймовірно, не вистачає бойової сили, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції, водночас фіксуючи українські сили у західній частині Донецької та східної частини Запорізької областей.

Аналітики зазначають, що у відкритих джерелах немає свідчень того, що російські сили відновили достатню бойову міць після втрат на ранніх етапах війни, щоб дозволити російським військам проводити одночасні механізовані великомасштабні наступи протягом наступних декількох місяців. російські збройні сили не демонстрували здатності проводити одночасні загальновійськові наступальні операції з початку 2022 року.

Однак російське військове керівництво може знову планувати наступальну операцію, ґрунтуючись на помилкових припущеннях щодо можливостей російських збройних сил.

Військові невдачі росії у Київській, Харківській та Херсонській областях знову демонструють, що російське військове керівництво переоцінює власні можливості російських збройних сил.

Деградовані підрозділи морської піхоти Східного військового округу, які зараз атакують Вугледар, ймовірно, досягнуть кульмінації, навіть якщо їм вдасться захопити поселення.

Таким чином, втрата Україною Вугледара, якщо вона станеться, навряд чи віщує негайний прорив росії на кількох напрямках наступу в Донецьку чи на театрі воєнних дій загалом. Весняний сезон дощів в Україні погіршить придатність місцевості для маневрової війни.

Якщо російські сили вдадуться до одночасних механізованих наступів протягом наступних двох місяців, вони, ймовірно, зірвуть зусилля України щодо проведення контрнаступу в короткостроковій перспективі, але такий російський наступ, передчасно завершиться в сезон весняних дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто суттєвого оперативного впливу.

Після цього кульмінація російських сил створить сприятливі умови для українських сил, які вони зможуть використати у своєму контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року. Крім того, Україна отримає вигоду від постачання західних танків, які щойно були обіцяні.

Таким чином, малоймовірно, що окупанти досягнуть вирішального оперативного успіху у своїх поточних і, ймовірно, майбутніх наступальних операціях, хоча вони, ймовірно, досягнуть значних тактичних і, можливо, навіть оперативних успіхів.

Україна опиниться у добрій позиції для проведення успішних контрнаступальних операцій після кульмінації російських наступів до або під час сезону весняних дощів — за умови, що українці не випереджають і не зривають російські наступи контрнаступом їхнього власного.

Ключові висновки аналітиків ISW: