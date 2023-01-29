У селі Благодатне на російській міні підірвався чоловік. Із закривавленими ногами, але живого, його знайшли посеред поля. І такі трагічні випадки чи не щодня. 30 відсотків території України через війну забруднено вибухівкою. Та є ті, хто знешкоджує смерть! Сапери - невтомно розміновують деокуповані українські території. Серед них і Михайло Захарченко з Кропивницького.

І про нього ми розкажемо у нашому сюжеті. Як він опанував цю професію? Що найбільше вразило у цинічності ворога та чого найбільше бояться сапери, коли виконують завдання?

Чоловік разом із двома десятками своїх колег - саперів із Кропивницького, ось уже майже рік розміновує звільнені території в Харківській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.

Було виявлено та знищено тисячі вибухонебезпечних предметів.

В лавах рятувальників чоловік вже сім років. Цю професію обрав свідомо, пройшов спеціальне навчання. Та зараз каже, потрібно вчитися наново, просто під час роботи... Раніше, до повномасштабного вторгнення росії, справу мали переважно з боєприпасами часів Другої Світової.

Оксана Мачак, речниця Гу ДСНС України в Кіровоградській обл.:

У мирний час вони залучались на знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, то тепер вони познайомились із сучасною вибухівкою, невідомою, небезпечною, якої зараз дуже і дуже багато на території нашої країни. Вибухівка не обирає - дитина, чи військовий, чоловік чи жінка.

Михайло розповідає, російські військові - дуже підступні, воюють з мирним населенням.

Михайло Захарченко, старший сапер Гу ДСНС України в Кіровоградській обл.:

Замінували дитяче ліжко, оце найбільш цинічний випадок був, робиться, я не знаю, це межа всіх моїх думок, що можна було вигадати, щоб замінувати дитяче ліжко, от такий випадок був.

Які саме міни лишають по собі росіяни - сапер показав нам найнебезпечніші...

Ось такі є зразки протипіхотних мін, найновітніші, найсучасніші та найнебезпечніший це такий зразок Пом-3, вона може спрацьовувати, наприклад, тоді, коли сапер проходить поруч, вона може розрізняти як людину, так і тварину. ПМН-2 теж небезпечна, використовується вона у двох виглядах: коричневого і зеленого кольору, маскується під шар ґрунту.

І всі вони - заборонені міжнародними конвенціями...

Михайло Захарченко, старший сапер Гу ДСНС України в Кіровоградській обл.:

Оттавськими конвенціями, Женевськими конвенціями, різними конвенціями міжнародними вони заборонені, тому що вони не працюють не тільки на противника, а вони працюють проти людей, проти мирного населення.

Чи страшно саперу щоразу, коли виходить на завдання? Михайло відповідає: страшно і це нормально.

Михайло Захарченко, старший сапер Гу ДСНС України в Кіровоградській обл.:

Погано бути самовпевненим, сапер боїться, боїться, тому що якщо він боїться, він може зробити більш якісно свою роботу, побільше подумати, якщо сапер не боїться, він немає чого робити йому у цій професії.

Після невеликого перепочинку - Михайло знов вирушить на ротацію. Каже, знадобляться роки, аби українські землі очистити від ворожих мін.

Михайло Захарченко, старший сапер Гу ДСНС України в Кіровоградській обл.:

Понад 15 років це точно, тому що територія, яка забруднена вибухонебезпечними предметами її обсяг дуже великий, площа точніше, 175 тис.км2, це майже 30% території України.

Михайло, як і його колеги - справжні герої. Та коли говориш йому про це, він скромно відповідає: ми просто робимо свою роботу і служимо народу України.