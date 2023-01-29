Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на фронті та розвіддані [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Сьогодні, 29 січня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стала ситуація на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в Telegram.
За його словами, під час Ставки було заслухано доповіді щодо ситуації на фронті, у тому числі на сході та півдні.
"Розглянули важливу інформацію від розвідки про можливі дії ворога на найближчий період. Готуємось до всіх можливих подій", - зазначив президент.
Зеленський додав, що під час Ставки обговорювалося питання забезпечення ключових потреб українських захисників у озброєнні, військовій техніці та боєприпасах для проведення операцій, які заплановані на 2023 рік.
"2023-й має бути і обов'язково буде роком нашої перемоги", - наголосив голова держави.
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