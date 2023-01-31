Картини не лише продають, а й передають бійцям на передову

Юна художниця Марта Пилипчук з Рівненщини малює картини на підтримку військових. Дівчинці всього дев'ять років, проте вона продала уже 70 своїх робіт, заробивши півсотні тисяч гривень. І всі гроші віддала на потреби ЗСУ. Сніжана Сидорук побувала у гостях у юної художниці.

Трохи розслаблено і що ближче у нас перемога є.

Дев'ятирічна Марта із міста Вараш старанно виводить пензликом свою нову картину. Полотно школярка розфарбовує за номерами. Таке хобі у дівчинки з'явилося під час війни. І вона вирішила його перетворити на благодійність.

Вероніка Пилипчук, мама Марти:

У вересні місяці в неї випав зубчик і зубна фея вирішила їй принести картину. Герб був зображений. Вона її намалювала: "мама, я піду продавати буду". Прийшла: "мама, я продала за 500 гривень". Купили іншу картину, знову пішла продавати - продала.

Виручені кошти Марта попросила маму віддати на ЗСУ. Згодом картини юній художниці почали замовляти.

Цю картину знайома з Рівного в неї знайомі, хороші знайомі, під Бахмутом воюють. Вона її замовила для того, щоб передати своїм знайомим туди, на передову.

Марта малює лише патріотичні картини. На кожній - українська символіка або сюжети із сьогодення. Мама каже - донька може працювати і вночі, аби встигнути виконати усі замовлення. Зараз їх має багато.

Марта Пилипчук, юна художниця:

Сім картин замовили і працюю над цим. Якщо цю намалюю і ту, останеться тільки п'ять.

За чотири місяці Марта уже зробила сімдесят дві картини. За них вторгувала більш як 52 тисячі гривень. Усі кошти віддали на потреби військових.

Вероніка Пилипчук, мама Марти:

У неї є сума грошей, ми розуміємо вот там збирають знайомі на автомобілі - ми дали то, що ми можемо. Там потрібно купити то-то просять, бо волонтери їдуть, ми стараємся щось через інтернет замовити, щось тут купити.

Роботи школярки розійшлися не лише містами України, а й у Німеччині та Туреччині. Нещодавно разом із мамою Марта взяла участь у благодійному мініаукціоні Вараської міськради. Три картини Марти продали по дві тисячі гривень кожну.

Ангел, ангел. Де ще вот іще один ангел.

Загалом працівники міськради придбали у юної художниці вже з десяток картин.

Пилипчук Марта 17.10. 22 року і вона написала "Ми переможемо. Нас не здолати".

Цю картину Світлана Василівна замовила у Марти ще у жовтні. Тепер "квітучий тризуб" - окраса її кабінету.

Світлана Осадчук, директорка Департаменту соцзахисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради:

Дитячий вклад являється дуже важливим. Такі діти як Марта і інші дітки подібні до Марти будуть відбудовувати нашу країну і саме тому найбільша їм повага.

Тим часом Марта зупинятися не збирається і хоче підтримувати захисників до нашої перемоги. Для дівчинки наші військові - у великому авторитеті. Це ті, в кого вона вірить.

Це як ангели хранителі.

Картини не лише продають, а й передають бійцям на передову. Уже сім картин Марти під Бахмутом. Військові ж про юну художницю не забувають - передають подарунки.

Вероніка Пилипчук, мама Марти:

Хлопці говорять про те, що ну Мартусині друзі військові, що це їх підтримує, надихає міцніше стояти, воювати.

Чим більше допомагати військовим - тим швидше прийде наша перемога. У це юна волонтерка щиро вірить. А ще Марта впевнена, що невдовзі всі території, які тимчасово окупував ворог, наші бійці відвоюють! І пазли усіх областей і Криму обов'язково складуться в єдину карту України.