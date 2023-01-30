Настав час розширити "зернову угоду" на порти Миколаївської області - Зеленський [ Редагувати ]
Експорт зерна з України морем необхідно дозволити через порти Миколаївської області вже зараз.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
"На нашу думку, настав час розширити "зернову ініціативу" на порти Миколаївської області та прибрати будь-які перешкоди, що обмежують відповідний рух суден. Я сподіваюся на підтримку Данії в цьому питанні", - підкреслив глава держави.
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