Коли Норвегія передасть Україні Leopard: названо можливі терміни [ Редагувати ]
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Норвегія планує доставити обіцяні танки Leopard 2 до України наприкінці березня. Водночас питання кількості техніки ще обговорюється.
Про це заявив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, передає France 24,
Чиновник наголосив, що його країна хоче відправити Україні танки якнайшвидше.
При цьому Норвегія зараз має 36 танків Leopard 2, але точна кількість техніки, яку планується передати нашій країні, все ще невідома.
"Ми ще не визначилися з кількістю", - розповів міністр.
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Норвегія відправить Україні німецькі танки Leopard 2. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам в ефірі NRK. Глава норвезького міноборони не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 - та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.
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