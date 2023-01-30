Норвегія планує доставити обіцяні танки Leopard 2 до України наприкінці березня. Водночас питання кількості техніки ще обговорюється.

Про це заявив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, передає France 24,

Чиновник наголосив, що його країна хоче відправити Україні танки якнайшвидше.

При цьому Норвегія зараз має 36 танків Leopard 2, але точна кількість техніки, яку планується передати нашій країні, все ще невідома.

"Ми ще не визначилися з кількістю", - розповів міністр.