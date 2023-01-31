Військових об'єктів ані біля багатоповерхівки, ані в сусідніх квартах - ніколи не було

Північна Корея - не єдина країна, яка допомагає росії зброєю. Згадаймо, Іран, який надає дрони "Шахеди" і який також це заперечує. Але всі ці країни, безперечно, можна вважати співучасниками масових вбивств українців. Бо росія запускає ракети саме по мирним містам, житловим кварталам та будинкам.

Один з останніх прикладів - Харків. Росіяни вчергове поцілили в житловий будинок. Загинула мешканка, ще троє поранені. Світлана Шекера була на місці обстрілу.

Альфія вимітає розбите скло з під'їзду. Згадує, як у неділю майже опівночі пролунав сильний вибух.

Альфія, мешканка зруйнованого будинку:

Был удар сильный. И только услышали, как посыпалось, и пожар начался. Испугались сильно. Мы были в комнатах, это было со стороны кухни, повылетали окна, потом завоняло дымом. Мы уже увидели, пожар напротив.

Це була російська ракета. Вона поцілила в дах 4-поверхового будинку в середмісті Харкова. Зруйнувала верхній 4-й і 3-й поверхи будинку. Одразу після удару спалахнула пожежа.

Євген Василенко, речник Гу ДСНС в Харківській обл.:

Площа склала бл. 450 кв м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, після чого проводились аварійно-рятувальні роботи. Одну особу було врятовано. Загалом ще три особи постраждало.

Одна літня жінка загинула. Її тіло лишається під завалами.

Анатолій Торяник, заступник начальника Гу ДСНС в Харківській обл. з реагування на надзвичайні ситуації:

Зараз проводяться роботи з розбору верхніх поверхів. Так як тіло загиблої ще не вилучили, є небезпека обрушення конструкцій, і зараз проводяться роботи зі зняття розбору верхніх поверхів, чердачного приміщення, верхніх перекриттів. Для того, щоб можна було вилучити загиблу із завалів. Жінка находилася в самому епіцентрі, в тій кімнаті, куди влучила ракета. Її чоловік госпіталізований.

Чоловікові 81 рік. У момент вибуху він стояв у дверному отворі, і це врятувало його життя. Зараз він - у тяжкому емоційно-психологічному стані. Зранку біля зруйнованого під'їзду - працюють психологи.

Тетяна, психолог гуманітарної місії:

Мы поддерживаем, находимся рядом. В медицинской помощи и поддержке не было никого, кто бы нуждался в мед. помощи. Просто находиться рядом, это важно. Кто-то более стабилен, но пока что люди еще пребывают в состоянии шока.

Вибух був такої сили, що і в сусідніх будинках повилітали вікна та зірвало двері.

Галина Гончаренко, жителька Харкова:

Слишали вибух. Сильний вибух. Просто мы не поняли, мы гораздо ниже живем. Вообще наша улица страдает. Вот все время войны, вы видите, как пострадала вся улица. Центр, но именно наша улица страдает.

Пошкоджений будинок одразу відключили від комунікацій.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Разбиты два этажа полностью. 3-й этаж тоже уже в состоянии, в котором нельзя жить. Здесь жили люди. Нам пришлось отключить сейчас электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, естесственно, газ. Поэтому сейчас будем делать всю ночь, чтобы остальные подъезды переключить на теплоснабжение, чтобы у людей в других подъездах было тепло.

На місці обстрілу правоохоронці знайшли залишки ракети С-300. Саме ними росіяни останнім часом і обстрілюють Харків.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

Попередньо були запущені ракети системи С-300, з території Білгородської обл. За фактом цієї події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ - це порушення законів та звичаїв війни, оскільки було обстріляно об'єкт цивільної інфраструктури, а саме, житловий багатоповерховий будинок.

Жодних військових об'єктів ані біля багатоповерхівки, ані в сусідніх квартах - ніколи не було.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Здесь жилой дом, никаких военных объектов абсолютно нет, жили спокойно люди.

Відселитися з постраждалого будинку захотіло семеро людей. Їм нададуть кімнати у гуртожитки. Під'їзд, у який влучила ракета, за словами міського голови, розберуть і відбудують.