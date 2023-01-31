У вівторок, 31 січня, всім чоловікам, присутнім на засіданні виконкому міської ради Броварів на Київщині, вручили повістки. Першим її отримав міський голова Ігор Сапожко.

Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки 9 присутнім. Також повістки отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ.

Ті, хто отримав повістки, мають з'явитися до військкомату для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії.

Раніше "Подробиці" писали про те, хто і де має право вручити повістки під час мобілізації в Україні.