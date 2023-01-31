Кулеба назвав теми обговорень на майбутньому саміті Україна-ЄС [ Редагувати ]
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На саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого, ключовою темою стане обговорення початку переговорів щодо членства нашої країни у блоці. Також планується порушити питання, пов'язані з війною.
Про це повідомляє брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За словами чиновника, Україна зараз готується представити результати виконання всіх семи рекомендацій ЄС і очікує на позитивну реакцію. При цьому Україна розраховує на прогрес у питаннях наближення до внутрішнього ринку ЄС та взаємодії в енергетичній сфері.
"Ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку", - додав міністр.
Він наголосив, що одними з головних тем обговорень також стануть санкції проти росії, зокрема проти її атомної індустрії, виробництва ракет та безпілотників.
Крім цього планується торкнутися ситуації з безпекою, української "формули миру" та притягнення країни-агресора до відповідальності за її злочини.
При цьому під час саміту планують підписати низку галузевих документів та ухвалити спільну заяву за її підсумками.
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