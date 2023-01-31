Франція пообіцяла Україні ще 12 гаубиць Caesar [ Редагувати ]
Українським військовим буде передано на озброєння гаубиці Caesar. Їх надасть Франція.
Про це повідомляє міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Всього буде передано 12 гаубиць Caesar. Окрім цього французький уряд направить до Польщі 150 своїх військових, котрі проведуть навчання для українських солдатів.
"Франція передасть Україні 12 додаткових гаубиць Caesar і відправить 150 солдатів до Польщі, щоб навчати 600 українців на місяць, а до літа - загалом 2000 українських солдатів", - заявив Лекорню.
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