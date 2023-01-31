Норвегія хоче затвердити п’ятирічну програму підтримки України - ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У лютому уряд Норвегії планує представити в парламенті план довгострокової підтримки України.
Про це повідомляє Vart Land.
Через окрему програму Україна має отримати значні кошти. Видання зазначає, що мова йде про мільярди норвезьких крон. У поточному році ця сума буде порівну розподілена на військову та цивільну підтримку.
Уряд Норвегії планує виділити грант на подолання наслідків агресії рф в Україні. Мова йде про подолання високих цін на електроенергію та продовольство. Схвалення такої програми підтримки Україні може досягти урядової мети витрат 1% ВВП на допомогу у 2023 році.
Норвегія поки не конкретизує суму коштів, оскільки ще невідомо, скільки їх буде потрібно виділити. Проте в Осло впевнені, що підтримка України буде виняткова в плані розміру й тривалості.
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