Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області [ Редагувати ]
У вівторок, 31 січня, прокремлівські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. За добу від ворожих ударів постраждали п'ять громад.
Про це повідомляється в Telegram Сумьської ОДА.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли 5 територіальних громад області: Шосткинської, Середино-Будської, Краснопільської, Білопільської, Юнаківської", - йдеться у повідомленні.
Так, близько 18:20 окупанти завдали ракетного удару по території одного з підприємств у місті Шостка. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, їх госпіталізували.
Крім того, по території Краснопільської громади росіяни з самого ранку били з мінометів. Війська рф випустили 12 мін, а десь за 2 години - ще 9.
На територію Юнаківської громади путінські війська скинули два вибухові пристрої (ВОГ).
По території Білопільської громади загарбники здійснили артобстріл. Усього було зафіксовано один "приліт". Також ворог бив із мінометів - 11 "прильотів".
Середино-Будська громада потрапила під мінометний обстріл окупантів. Усього було зафіксовано сім "прильотів".
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