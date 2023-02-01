Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що готовий виконувати посередницьку роль у переговорах між Україною та росією, якщо йому знову запропонують обидві країни та США. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Глава уряду зазначив, що його ще на початку російського вторгнення в Україну неофіційно просили стати посередником. Проте тоді він відмовився, оскільки був лідером опозиції, а не прем'єром.

Водночас Нетаньяху наголосив, що зараз готовий розглянути роль посередника, але для цього повинні бути "відповідний час та правильні обставини".