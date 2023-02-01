Готовий стати посередником між Україною та рф: прем'єр Ізраїлю зробив заяву [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що готовий виконувати посередницьку роль у переговорах між Україною та росією, якщо йому знову запропонують обидві країни та США. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
Глава уряду зазначив, що його ще на початку російського вторгнення в Україну неофіційно просили стати посередником. Проте тоді він відмовився, оскільки був лідером опозиції, а не прем'єром.
Водночас Нетаньяху наголосив, що зараз готовий розглянути роль посередника, але для цього повинні бути "відповідний час та правильні обставини".
Якщо мене попросять усі відповідні сторони, я, звичайно, розгляну це, але я не наполягаю.
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