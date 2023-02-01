СБУ проводить обшуки у депутата Столара [ Редагувати ]
Служба безпеки України 1 лютого проводить обшуки у народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" і столичного забудовника Вадима Столара. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Народні депутати від "ОПЗЖ" Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення росії проживали на Лазуровому узбережжі Франції, у січні повернулися в Україну та відвідали засідання Верховної Ради.
Це було зроблено для того, щоб гарантувати збереження мандатів "до завершення каденції", повідомляють ЗМІ. Після цього народні обранці спробували виїхати з країни. Абрамовичу це вдалося, а Столару - ні.
Нагадаємо, Кабмін 27 січня схвалив постанову, яка на час війни забороняє виїзд чиновників, у тому числі народних депутатів, за кордон без поважних причин.
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