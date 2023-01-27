Кабінет міністрів 27 січня схвалив постанову, яка на час війни забороняє виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні.

Глава уряду констатував, що "на жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей".

Тому було рішення РНБО, був відповідний указ Президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, 24 січня генпрокурор Костін звільнив "за власним бажанням" свого заступника Олексія Симоненка. 20 січня ЗМІ повідомили, віп-чиновник їздив святкувати Новий рік з родиною до Іспанії.

Напередодні стало відомо, що народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко перебуває у Таїланді для "зустрічі з українською громадою".