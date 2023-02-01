Найвідоміший та найдоступніший український бренд туалетного паперу "Обухів 65", який виробляє Київський картонно-паперовий комбінат, масово підробляють і не лише в Україні. АМКУ через суди карає фальсифікаторів "народного паперу" мільйонними штрафами, однак споживач може захистити себе від підробки лише самостійно.

Так, за даними АМКУ, підробкою "Обухів 65" займалося підприємство "Пейпер-Прод", з якого через суд за фальсифікацію товару стягують зараз 4,2 млн грн.

Підробний туалетний папір відрізнити від оригінального можна уважно вивчивши етикетку. Фарба та всі написи на ній мають бути рівними, не має бути граматичних помилок, шрифти не повинні розтікатися, має бути вказана вірна назва та адреса виробника - Київського картонно-паперового комбінату, а також дати виробництва.

Сама ж назва паперу має бути "Обухів 65" - без подвоєнь чи замін якихось з літер.

Ризики використання підробного паперу

Купівля підробленого паперу, як попереджають фахівці ККПК, передбачає щонайменше два головні ризики. Перший - це, власне, обман споживача щодо характеристик товару.

1. Підробка, як правило, не має заявленої виробником довжини паперу у 65 метрів;

2. Сам папір не відповідає якісним та безпечним характеристикам бренду й може містити небезпечні домішки (важкі метали, формальдегіди);

3. Технологія виробництва підробленого туалетного паперу не відповідає заявленим стандартам і вимогам гігієнічності;

Другий ризик - небезпека для здоров’я споживача. Адже відсутність контролю виробництва та використання сировини невідомого походження, можуть спричинити подразнення, висипи, алергічні реакції на шкірі тощо.

Якість контролюють лабораторії

Загалом, виробництво туалетного паперу вимагає лабораторного контролю якості на кожному з етапів, наголошують фахівці. Наприклад, сертифікована санітарно-промислова лабораторія Київського КПК здійснює радіологічний контроль, як сировини, так і готової продукції. Також здійснюється контроль технологічних параметрів всіх стадій виробництва "обухівського". Насамкінець, обов'язково контролюється й наявність домішок в папері.

Зменшити кількість підробок на "Обухів 65" на ринку дуже складно, говорить директор департаменту продажів паперу та паперових виробів ККПК Наталія Степанюк.

Адже сам папір користується високим попитом серед українців, тож фальсифікатори і намагаються на цьому заробити. Вберегтися від підробки допоможе пильність самих споживачів. Також не варто купувати папір дешевший за ціну офіційного виробника. Бо за таких умов вірогідність натрапити на фальшовану продукцію дорівнює 100%.

На жаль, та споживач дійсно, не розуміючи всіх ризиків купівлі неякісного паперу та обираючи низьку ціну підробки, наражає себе на небезпеку. А як наслідок, покупець потім ще й втрачає інтерес до оригінальної продукції українського бренду, бо вже був розчарований якістю підробки.

Нагадаємо, що фальсифікують український "обухівський" папір і росіяни. У країні-агресорці папір назвали "Обухоф" і продовжують продавати, видаючи за нібито популярний український "Обухів 65".