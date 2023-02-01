Відмова Байдена надати Україні F-16 викликала невдоволення в Пентагоні - ЗМІ [ Редагувати ]
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У Міністерстві оборони США зі скептицизмом та невдоволенням віднеслись до відмови президента США Джо Байдена передавати Україні винищувачі F-16.
Про це повідомляє The Washington Post.
Видання зазначає, що у Пентагоні виступають за більш активну підтримку Україні. Проте обережний підхід Білого дому до надання військової допомоги ЗСУ викликає розчарування в Міністерстві оборони США.
В Пентагоні вважають, що передачу Україні винищувачів F-16 схвалять трохи згодом. Раніше траплялись ситуації, коли адміністрація США відхиляла запити України щодо постачання деяких видів озброєнь, але з часом змінювала свою позицію. Для прикладу згадують ситуацію щодо передачі Україні танків M1 Abrams.
Раніше речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявляв, що США адаптують військові пакети під запити й потреби України. За його словами, певні країни вже надали короткострокову допомогу для підтримки та зміцнення вже існуючого військово-повітряного потенціалу України. Видання додає, що мова йде, ймовірно, про постачання запчастин для радянських літаків.
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