Резніков зустрівся з Макроном: подробиці [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Парижа провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном.
Про це повідомляє міністр в Twitter.
За його словами, під час зустрічі з французьким лідером обговорювались питання потреб українським військовим.
"Відбулася дуже відверта та продуктивна розмова щодо нагальних оперативних потреб української армії для самозахисту від російського агресора", - написав Резніков.
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