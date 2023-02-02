Що відбувається на фронті: актуальна карта бойових дій від британської розвідки [ Редагувати ]
Окупанти продовжують наступальні дії на Донбасі. Окупанти намагаються прорвати українську оборону, але наші захисники дають їм гідну відсіч. Про це повідомляється у Twitter Міноборони Британії.
За даними карти, найзапекліші бої точаться у Донецькій та Луганській областях. Окупанти продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках попри великі втрати. Загарбники сконцентрували у цих районах велику кількість живої сили, але українські захисники вдало відбивають їхні атаки.
На інших напрямків активних бойових дій не фіксують. Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах вздовж лінії фронту.
Тим часом українські військові продовжують накривати вогнем тилові позиції та місця скупчення живої сили росіян.
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