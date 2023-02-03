В Одесі відновлюють житловий комплекс, який минулого квітня, напередодні Великодня, зруйнувала російська ракета. Від ворожого обстрілу тоді загинуло восьмеро людей, з-поміж них і тримісячне немовля. Від ракети залишилася діра завбільшки у кілька поверхів. Наразі в будинку відновили перекриття, проклали мережі, встановили ліфти. Мешканці можуть починати ремонт квартир. Якщо знайдуть на це кошти.

Пані Олена розгублено підіймається на четвертий поверх. Завдяки будівельникам вона тепер може зайти до своєї оселі: є підлога, стіни та стеля. Проте в сусідніх квартирах - порожньо.

Наши соседи сейчас.. их нет, на Небесах. Мы остались живы, потому как нас на тот момент не было дома. Нас спас Бог.

Олександр у мить, коли ракета поцілила в будинок, був удома.

Олександр, мешканець пошкодженого ракетою будинку:

Я даже ее не прочувствовал эту волну, просто услышал крики. Внизу горела машина, горел человек в машине, дым идет.

Чоловік досі не збагне, як вижив. Самотужки вибратися з квартири не міг, вихід завалило.

Олександр, мешканець пошкодженого ракетою будинку:

Двери все были открыты - это и спасло меня. Волна пролетела, поломала там все окна, поламала в детской все окна, все повылетало.

Трагедія сталася 23 квітня. Люди готувалися до Великодня, коли будинок влучила російська ракета. Вона вбила вісьмох людей. З-поміж них і тримісячна Кіра Глодан. Ракета знищила кілька поверхів, постраждали 50 квартир, 20 було зруйновано повністю.

Минуло дев'ять місяців, і ось мешканці поступово повертаються до своїх осель.

Олена, мешканка пошкодженого ракетою будинку:

Всех этих стен не было, они все снесены были ударной волной. Просто дыра, сплошная дыра на весь этаж.

Над відновленням комплексу будівельники працювали понад півроку.

Антон Шалигайло, директор Департаменту ЖКГ Одеської обласної військової адміністрації:

Ну, як ви бачите, вже отвору того немає. Вже відновлено повністю фасад, відновлено перегородки, перекриття, є стіни в квартирах. Необхідно виконувати ремонтні роботи в самих квартирах вже.

Але відновлені квартири у стані "від будівельників". Навіть комунікації лише підведені до дверей.

Віктор Йорж, голова правління ОСББ:

Второй, третий, 4 этаж - квартиры разрушены и у людей нет сегодня средств восстановить эти квартиры. Пока обещают только помочь с материалами.

Олена не стала чекати на матеріали від військової адміністрації, і щойно дозволили, почала робити ремонт. Адже потрібно десь жити.

Олена, мешканка пошкодженого ракетою будинку:

Мы делаем ремонт так сказать, поневоле. Въехать в свою квартиру. Чтобы не снимать жилье, чтобы жить уже в своих стенах.

За словами голови ОСББ, пошкоджені всі квартири третьої та четвертої секції. Щодо кожної оселі були складені акти, які передали до поліції. Згодом, вони можуть стати доказами влєнногоо злочину росіян у міжнародних судах