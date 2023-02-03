Зеленський зробив важливу заяву щодо членства в ЄС [ Редагувати ]
Україна та Євросоюз мають розуміння того, що переговори щодо членства нашої країни в блоці можуть розпочатися вже цього року.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
За його словами, під час сьогоднішнього саміту Україна-ЄС відчувалася впевненість у тому, що всіх європейських цілей української держави буде досягнуто.
"Ми говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо - щоб зафіксувати це де-юре. Є розуміння, що розпочати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року", - додав голова держави.
Він також наголосив, що Україна та союзники погоджуються у необхідності незмінно посилювати оборонну підтримку нашої країни та посилювати тиск на росію цього року.
по темі
Початок лютого 2023 року ознаменувався масштабними обшуками та звільненнями українських чиновників у різних структурах влади
Росія у специфічній стадії війни
У четвер, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії
Понад десяток високопосадовців ЄС прибувають сьогодні до Києва з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги
Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Міхеїла Саакашвілі й не допустити його страти