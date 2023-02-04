Зранку у суботу, 4 лютого, в Україні було оголошено масштабну повтярну тривогу.

Станом на 09:08 "почервоніли" усі регіони. Про це стало відомо з мапи повітряних тривог.

Тривога по всій Україні через взліт МІГ-31 в Білорусі.

"Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт російського винищувача Міг-31К (носія гіперзвукових ракет "Кинжал").

Як зазначають моніторники, близько 08:30-08:40 з аеродрому Мачулищі злетів літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У ВКС РФ. При цьому поки що незрозуміло, чи підняли в повітря винищувачі супроводу МіГ-31К.