Раптово пішов з життя один з найвідоміших львів'ян (фото) [ Редагувати ]
У Львові на 60-му році життя помер один з найвідоміших львівських екскурсоводів і краєзнавців Петро Радковець. Про це повідомила його донька Катерина Радковець.
Люблячий чоловік, батько, дідусь пішов від нас. Ми не можемо оговтатися від такої раптової втрати. Завжди справедливий, з почуттям гумору і справжній фанат Львова. Навіть у важкі часи купував старі фотографії і вивчав історію.
Тато завжди казав, що він професійний львів'янин та батяр.
Петро Радковець
Співчуття з приводу смерті Петра Радковця висловив мер Львова Андрій Садовий.
Про час прощання з Петром Радковцем рідні повідомлять згодом.
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