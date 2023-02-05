У Львові на 60-му році життя помер один з найвідоміших львівських екскурсоводів і краєзнавців Петро Радковець. Про це повідомила його донька Катерина Радковець.

Люблячий чоловік, батько, дідусь пішов від нас. Ми не можемо оговтатися від такої раптової втрати. Завжди справедливий, з почуттям гумору і справжній фанат Львова. Навіть у важкі часи купував старі фотографії і вивчав історію.

Тато завжди казав, що він професійний львів'янин та батяр.