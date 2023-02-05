"Захиститися та перемогти": Зеленський про наступ рф [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія планує зробити у лютому щось символічне. Україна не має іншої альтернативи, ніж захиститися і перемогти. Про це він сказав у відеозвернені.
Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному поліі.
Президент підкреслив, що зараз дуже важко на Донеччині, оскільки там йдуть запеклі бої.
Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти.
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