Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія планує зробити у лютому щось символічне. Україна не має іншої альтернативи, ніж захиститися і перемогти. Про це він сказав у відеозвернені.

Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному поліі.

Президент підкреслив, що зараз дуже важко на Донеччині, оскільки там йдуть запеклі бої.