Найскладніше в Одеській області: в "Укренерго" надали нові ліміти споживання електроенергії [ Редагувати ]
В "Укренерго" надали нові ліміти споживання електроенергії на 6 лютого. Про це повідомляється у Telegram "ДТЕК".
Завтра в період з 06:00 до 24:00 в Київській області встановлено ліміт використання в 833 МВт. А от в Києві - 1152 МВт. У Дніпропетровській області буде обмеження в 1422 МВт.
Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Відзначається, що вночі споживання електроенергії обмежуватись не буде. При цьому досі залишається складною ситуація з постачання електроенергії в Одеській області.
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