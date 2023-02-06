На Харківщині протягом минулої доби ворог з артилерії і танків обстріляв 12 населених пунктів, ракетами вдарив по обласному центру. Пʼятеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілу ракетами С-300. Одна - зруйнувала три поверхи університету міського господарства. Інша - влучила в землю біля фасаду жилої 4-поверхівки, пошкодивши будинок. Наша колега Світлана Шекара розкаже більше з місця подій.

Два потужні вибухи харків'яни почули напередодні приблизно о 8-й ранку. Дві ракети поцілили в центр Харкова. Одна з них впала біля фундаменту житлової чотирьох-поверхівки. У місці влучання - утворилася 3-метрова вирва. У підвалі спалахнула пожежа. Усі стіни посікло дрібною шрапнеллю, якою була начинена ракета.

Юлія Харченко, мешканка пошкодженого будинку:

Первый - очень мощный взрыв. И затем второй. Страшный звук. И это страшно. Это очень страшно.

Юлія розповідає, вони з маленькою донечкою врятувалися випадково.

Юлія Харченко, мешканка пошкодженого будинку:

Слава богу, только перешли в ванную вместе с ребенком. Иначе бы ребенок был весь порезанный. Мы случайно просто зашли в ванную. И когда мы зашли, это всё случилось. Мужа накрыло стеклами в комнате. Ну все живы, самое главное.

У цьому та ще 7-ми сусідніх будинках - не лишилося жодного вцілілого вікна. Постраждало трьоє мешканців цього будинку і літня жінка з сусіднього. У людей - шок.

Друга ракета - на сусідній вулиці поцілила в дах Університету міського господарства. Поранення отримав сторож.

Володимир Бабаєв, ректор Харківського національного університету міського господарства:

Головний корпус - пряме попадання. Три поверхи зруйновані. Архітектурний корпус вікна, двері, обладнання. Гуртожиток, який у нас був тут недалеко. Теж вікна, двері. Меблі. І музейний комплекс, який в цьому році 57 років відмічати повинен був. Теж дуже серйозно постраждав, ну багато експонатів ми сховали.

Одразу після влучань зайнялися пожежі. Розбираючи завали, рятувальники знайшли залишки ракет С-300.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській обл.:

Ворожі ракети влучили в середмістя Харкова, в Київський р-н, безпосередньо ракетами С-300. Площа пожежі склала в навчальному закладі бл. 50 кв м, а також горів автомобіль, поруч розташований біля житл будинку.

У поліції обстріл називають не чим іншим, як терором мирного населення й залякуванням харків'ян.

Володимир Тимошко, начальник ГУ Національної поліції в Харківській обл.:

Чому в цей час і чому в це місце. Щоб було більше втрат серед мирного населення! Посіяти паніку, сказати, що вони можуть це. Що вони просто цинічні до будь-яких людських втрат. Були, є і будуть. Куди вони цілили, по яким військовим об'єктам, сказати неможливо, т.щ. в центрі Харкова будь-яких військових об'єктів немає. Тому я розцінюю це як терористичний акт.

Людей, квартири яких пошкодило обстрілом, міська влада обіцяє розселити по гуртожитках.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

У нас є можливості відселення в гуртожитки також Академії міського господарства людей. Всі, які будуть бажати, ми всіх розмістимо у гуртожитках. Зараз ще шок у людей, вони самі повинні оприділитися.

У департаменті житлово-комунального господарства порахували - загалом від удару росіян пошкоджено 8 будинків. Вибито більше двох сотень вікон. Побило і дахи.