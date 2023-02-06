Кропивницькі комунальники приїхали на допомогу колегам з Донеччини та Миколаївщини, аби повернути світло і газ [ Редагувати ]
Після розмінування визволених від російського загарбника територій України там починають працювати комунальники. Фахівці з усієї України їздять у відрядження, щоб повернути людям такі необхідні світло та газ. На допомогу колегам з Донеччини та Миколаївщини прийшли фахівці з Кропивницького.
Що найбільше вразило у визволених містах і селах? Та чи страшно було працювати під обстрілами? Розповіли нашій Олені Бринзі.
Прильоти, обстріли, вибухи - стерті міста, знищені комунікації. Та щойно з окупованих міст вибивають росіян, українці беруться за відновлення....
Микола Маркітан, електрогазозварювальник:
Я Маркітан Микола Миколайович, мені 50 років і я відновлював газопостачання в місті Лиман.
На Донеччину Микола їздив у грудні.
Микола Маркітан, електрогазозварювальник:
Нема города, криш немає, розбите все геть, вщент, праці там прикласти треба дуже багато, прилітає кожен день,щось то там взірвиться, то ноччю, то дньом, ми востановили газопровод - прилетіло - розбило його - знов приїхали відновлювати, великого страху нема, це моя робота і я повинен її виконувати.
У відрядження комунальник вирушив ось на цьому робочому бусі разом з водієм - допомагали колегам з Лиману.
Микола Маркітан, електрогазозварювальник:
У нас кисневий балон, ацетиленовий балон, болгарки, перфоратори, брали із собою генератор, бо проблеми зі світлом, ацетиленом багато не наріжеш.
У Лимані жити довелося в "Пункті незламності", працювали лише вдень. Бувало, й під звуки вибухів, однак роботи не припиняли.
Микола Маркітан, електрогазозварювальник:
Людей жалко, які там зараз живуть, на копичках їсти готовлять, без світла, майже без зв'язку, це страшно. Було в пару кілометрах от нас прилітало, їздили дивиться, воронка була глибиною метрів три, сім в обйомі, здорова, люди гибли, дньом було вдарило. Не дивлячись на те, що і стріляє, і прилітає всі працюють, всі відновлюють.
Допомагати колегам з Донеччини їздив і Віктор.
Віктор Решетник, електрогазозварювальник:
Мене звати Решетник Віктор, я працюю електрогазозварювальником, мені 55 років.
Латати труби, відʼєднувати подачу газу від пошкоджених будинків та прокладати нові комунікації - все це робили з ризиком для життя.
Віктор Решетник, електрогазозварювальник:
Саме страшне, це було коли ми приїхали зі Слов'янська в село Богородичне, ні одної цілої будівлі там не було, геть було знищено повністю, як було двоповерхові будинки гарні, красиві, місце таке, природа і це все було зруйноване рускім миром, цими орками.
На відновлення газопостачання на Донеччині чекали усі жителі.
Віктор Решетник, електрогазозварювальник:
Ми їхали і на кожному блокпості нацгвардійці, поліцейські питали: хлопці, коли буде газ, коли буде газ. Ну кажу:як скоріш будем стараться все зробить. Це було і в Дружківці, і на всіх блокпостах. Я хочу передати бойовий привіт нашим воякам, нашим хлопцям, які захищають нашу Україну.
Так само, як на відновлення газу на Донеччині, у Миколаєві чекали на воду.
Олександр Кушнір, водій комунальної служби:
Я Кушнір Олександр Миколайович, працюю у водоканалі, працюю на водовозкє.
Ще навесні Олександр вирушив на допомогу миколаївським колегам. Тоді через окупацію Херсонщини пошкоджений водогін неможливо було відремонтувати.
Олександр Кушнір, водій комунальної служби:
За містом постійно доносились вибухи, а в самом Миколаєві кожен вечір прилітало в саме місто. Виконували роботу, люди без води сиділи, то вибухало, все розуміли, що надо.
Валентина Давидчук, директорка КП "Дніпро-Кіровоград":
А хто ж, як не комунальники допоможуть, звичайно, возили воду і хлопці, дякуючи людям, надали цю допомогу і не оставили будем говорити людей в біді.
Андрій Бондаренко, водій комунального підприємства:
Мене звати Бондаренко Андрій Михайлович, мені повних 40 років, я працюю на Дніпро-Кіровоград водоканалі, водійом АТЦ.
Андрій у Миколаєві розвозив воду. Розповідає: найбільше шкода було літніх людей.
Андрій Бондаренко, водій комунального підприємства:
Пенсіонери не могли собі набрати даже бутилку 5-літрову води, ну ми правда допомагали, розливали воду, за день настоїшся, спина не видержувала. Жутко було, страшно, потом як заїхали в Миколаїв побачили: техніка згорена, спалена.
Кропивницькі комунальники готові працювати під обстрілами і їхати в усі звільнені міста. Головне, що українські воїни вибили з них окупантів.
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