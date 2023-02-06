Окупанти обстріляли Херсон: які наслідки [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські війська вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.
Про це повідомляє Херсонська міськрада.
Так, у понеділок армія рф обстріляла одну із церков у Херсоні. Загиблих та постраждалих немає. У будівлі пошкоджені вікна та двері.
Також учора близько опівночі ворог обстріляв мікрорайони Шуменський, Житлоселище, ХБК та смт Зеленівка. Там пошкоджено приватні будинки, перебито газову трубу.
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