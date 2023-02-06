До цього часу вони будуть готувати мобілізовані резерви. Після 15 лютого окупанти можуть розпочати новий наступ у Луганській області. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, він зазначив, що вони стягують у Луганську область все більше резервів, зокрема, техніки та боєкомплектів, будують оборонні рубежі.

Гайдай зауважив, що рф закінчує підготовку мобілізованих. Проте, за його словами, потрібно ще два тижні, аби перемістити нових окупантів на фронт, сформувати підрозділи та розподілити їх.

Він вважає, що росіяни можуть почати новий наступ у Луганській області після 15 лютого.