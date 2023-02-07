У Туреччині з-під завалів врятувати матір з немовлям: кількість жертв наближається до 3,5 тисяч [ Редагувати ]
У Туреччині через 30 годин після обвалу будинку з-під завалів врятували матір з немовлям. Зараз жінка з дитиною в лікарні.
Кількість загиблих під час землетрусу на південному сході Туреччини перевищило 3,4 тис., постраждали понад 20,5 тис. осіб. Про це у вівторок повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай.
Наразі кількість загиблих у десяти провінціях країни становить 3 419. 20 534 особи постраждали. 5 775 будівель зруйновано.
У пошуково-рятувальних операціях на місцях руйнувань зайнято 3,2 тис. фахівців з інших країн. Загалом у розборах завалів разом із іноземними фахівцями працюють понад 12 тисяч турецьких рятувальників.
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