Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 2300 [ Редагувати ]
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У Туреччині внаслідок потужного землетрусу загинули щонайменше 2316 людей. При цьому 13 293 особи отримали поранення.
Про це заявив генеральний директор AFAD зі зниження ризику землетрусів Орхан Татар, повідомляє Gazete Duvar.
"Загинули 2 316 людей, поранених - 13 293, зруйнованих будівель - 6 216", - заявив він.
Татар додав, що з-під завалів вдалося врятувати вже 7840 осіб.
Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.
Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку із загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу.
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