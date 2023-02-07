Уряд Німеччини 7 лютого оголосить про видачу дозволу оборонному концерну Rheinmetall та компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) на постачання Україні 187 танків Leopard 1. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на джерело.

Rheinmetall передасть 88 одиниць техніки, ще 99 надійдуть від FFG. Перші танки Україна отримає не раніше середини цього року, їхня точна кількість не уточнюється.

Видання зазначає, що багато Leopard 1 вимагають ремонту і неясно, чи можливо використовувати всю партію на полі бою або частина техніки піде на запчастини.

Газета Handelsblatt раніше повідомляла, що Німеччина може поставити Україні до 160 основних бойових танків Leopard 1 з промислових запасів. Наразі невідомо, коли танки будуть повністю готові до відправки. Частина з них перебуває у незадовільному стані. Їхні компоненти можна було б використовувати для ремонту інших танків Leopard.

Нагадаємо, перший танк Leopard 2, переданий Канадою, вже доставили до Польщі.