"На півдні знищені 7 плавзасобів росіян" - Гуменюк [ Редагувати ]
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українським бійцям вдалося знищити на півдні сім плавзасобів росіян, які ті готували для ДРГ. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Також були пошкоджені "Гради", якими окупанти обстрілюють Херсон.
Наша контрбатарейна боротьба досить потужна. Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував ДРГ. Їх було 7 штук. Нам вдалося пошкодити установки типу "Град". Ними з Олешок обстрілювався Херсон.
За її словами, окупаційним військам стало важче проводити повітряну розвідку, а через погану погоду в Чорному морі вони змушені зменшити там кількість своїх кораблів на чергуванні.
При цьому українські бійці, користуючись такою ситуацією, відпрацьовують свої завдання.
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