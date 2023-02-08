Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українським бійцям вдалося знищити на півдні сім плавзасобів росіян, які ті готували для ДРГ. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Також були пошкоджені "Гради", якими окупанти обстрілюють Херсон.

Наша контрбатарейна боротьба досить потужна. Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував ДРГ. Їх було 7 штук. Нам вдалося пошкодити установки типу "Град". Ними з Олешок обстрілювався Херсон.

За її словами, окупаційним військам стало важче проводити повітряну розвідку, а через погану погоду в Чорному морі вони змушені зменшити там кількість своїх кораблів на чергуванні.

При цьому українські бійці, користуючись такою ситуацією, відпрацьовують свої завдання.