В Україні можливий потужний землетрус: що робити (інструкція) [ Редагувати ]
Останнім часом по світу відбувається багато землетрусів. Нещодавні коливання у сейсмоактивному поясі, до якого належить й Україна, спричинили трагічні наслідки у Туреччині та Сирії.
То ж експерти зазначають, що землетрус може відбутися і в Києві та Криму.
Розберімося, що робити у разі виникнення землетрусу.
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