Останнім часом по світу відбувається багато землетрусів. Нещодавні коливання у сейсмоактивному поясі, до якого належить й Україна, спричинили трагічні наслідки у Туреччині та Сирії.

То ж експерти зазначають, що землетрус може відбутися і в Києві та Криму.

Розберімося, що робити у разі виникнення землетрусу.



