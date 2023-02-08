З 1 січня 2023 року в Україні знову зросли деякі податки, зокрема на 20% - акцизи на тютюнові вироби. Про це повідомляє KP.UA.

Згідно з Податковим кодексом України, акциз на тютюнові вироби (сигарили, цигарки, сигарети з фільтром та сигарети без фільтра) щороку переглядається з 1 січня у рамках поступового підвищення ставок на 2021-2025 роки:

з 1 січня 2021 року - 1 088,64 грн за 1000 штук;

з 1 січня 2022 року - 1 306,37 грн;

з 1 січня 2023 року - 1 567,64 грн,

з 1 січня 2024 року - 1 881,17 грн.

з 1 січня 2025 року - 90 євро.

Незважаючи на те, що акциз уже зріс, курці поки що не відчули на собі зростання цін. Справа в тому, що виробники та продавці традиційно до кінця року роблять запаси дешевшого товару. Але до початку весни ці запаси вичерпаються, і ціни на цигарки зростуть.

За підрахунками експертів, пачка сигарет подорожчає в середньому на 10 грн. Пачка найдешевших коштуватиме щонайменше 70 грн, цигарки середнього цінового сегменту продаватимуться за 84-85 грн за пачку, а преміум-сегменту - понад 90 грн.

У 2025 році, коли акциз зросте до 90 євро за тисячу штук, цигарок дешевше за 100 грн за пачку просто не буде.

Нагадаємо, Євросоюз може подвоїти акцизи в державах-членах ЄС з низькими податками на цигарки. Мінімальний акцизний збір ЄС на цигарки зросте з 1,8 до 3,6 євро за пачку з 20 штук, що призведе до зростання цін у країнах Східної Європи, де пачки можуть коштувати менше 3 євро.