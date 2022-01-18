Поки Захід обговорює економічні наслідки для Росії в разі масштабного вторгнення, бряжчання московської зброї біля наших кордонів призвело до скепсису серед інвесторів.

На тлі російської воєнної загрози українські цінні папери дешевшають. За два тижні січня облігації впали в ціні на 20%. Разом із ними - "просів" і курс гривні щодо долара та євро. Також аналітики повідомляють про значні втрати доходів від акцій гірничорудних компаній. Новини економіки далі огляне Оксана Тупальська.

Євросоюз зняв обмеження на імпорт продукції птахівництва з України. Заборона діяла з грудня 2020 року через поширення пташиного грипу. За даними Держспоживслужби, до початку епідемії Україна постачала в ЄС понад 400 тисяч тонн курятини на пів мільярда гривень. Також, в умовах рекордного у 2021 році врожаю пшениці, зросли об'єми експорту. Зібрали майже на третину більше, ніж торік. Водночас і продали за кордон - на 50% більше. Останнє - не сподобалось українським мірошникам. Бо на тлі зростання експорту зупиняються борошномельні підприємства і хліб дорожчає. Виробники борошна надіслали листа до уряду з вимогою залишити пшеницю на внутрішньому ринку.

На компенсацію оренди житла депутатами Верховної Ради - із держбюджету витратили за рік 37 мільйонів гривень. Це в середньому - 255 тисяч гривень на кожного народного обранця. А таких 145 депутатів, тобто, на місяць - приблизно на кожного - по двадцять одній тисячі гривень. На ці кошти, приміром, можна винайняти дво- чи трикімнатну квартиру з ремонтом біля метро в центрі Києва.

Цигарки в Україні за рік подорожчали на 15 відсотків. За даними Держстату найдешевші без фільтра, які на початку минулого року продавали по 39 грн, тепер обходяться курцю у понад 45; із фільтром, що коштували 44 грн за пачку, продають по 51 гривні; вартість цигарок преміумкласу сягає шістдесяти семи гривень за пачку.

Вартість Цигарок У 2021 - 2022 рр. За пачку.

Без фільтра - 39,35 грн, 45,38 грн. 15%.

З фільтром (вітчизняних марок) - 44,40 грн, 51,07 грн. На 15%.

З фільтром (медіум класу) - 51,55 грн, 59,03 грн. 14%.

Преміумкласу - 59,19 грн, 66,96 грн. 13%.

Середньостатистичний турист перебуває в Україні від семи до 10 днів та витрачає 929 доларів. Серед гостей, які приїжджали до нас протягом року, найбільше на одну людину витратили громадяни Арабських еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Канади та США. Як повідомила голова Держагентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів, подивитися країну та відпочити приїжджають понад 300 тисяч іноземців на місяць.

Витрати Туристів В Україні. На одну людину.

ОАЕ - $2 220.

Саудівська Аравія - $1 500.

Оман - $1 500.

Канада - $1 250.

США - $1 125.