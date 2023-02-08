Триває голосування на звання найкращого європейського міста або регіону для туризму та подорожей European Best Destination 2023. Варшава - єдине польське місто, яке потрапило до фіналу. Переможця обирають серед 20 міст за допомогою онлайн голосування. Віддати свій голос можна до 10 лютого.

У конкурсі на найкращий туристичний напрямок Європи голосують користувачі зі всього світу. Для участі в голосуванні немає жодних обмежень, достатньо мати електронну пошту. Мер польської столиці Рафал Тшасковський закликає до участі в голосуванні. Зробити це можна за адресою: www.voteforwarsaw.pl.

Це унікальна можливість заохотити гостей з усього світу відвідати наше місто, щоб вони на власні очі переконалися, наскільки Варшава дружня, зелена та відкрита для всіх.

Для Варшави отримання титулу найкращого туристичного напрямку Європи - це чудова можливість закріпитись на міжнародному рівні. Адже це місто є перлиною туризму. Всесвітнє визнання дасть поштовх до збільшення туристичного потоку, що позитивно вплине на економіку держави та розвиток міста в багатьох сферах.

Для того, щоб підтримати Варшаву у конкурсі на найкраще європейське місто для подорожей 2023 року, необхідно зайти на сайт www.voteforwarsaw.pl або www.glosujnawarszawe.pl, знайти у переліку Варшаву та віддати за неї свій голос - вписати імʼя та електронну адресу у відповідному полі.

Голосувати може будь-хто, незалежно від віку, громадянства чи місця проживання. Кожен учасник може проголосувати раз на день. Голосування триває до 10 лютого.

European Best Destination - організація, заснована в 2009 році, метою якої є популяризація туризму та культури європейських міст і регіонів.

У 2022 році перемогу здобула столиця Словенії Любляна. Серед цьогорічних номінантів, крім Варшави, є також Відень (Автрія), Прага (Чехія), Лондон (Велика Британія), Копенгаген (Данія), Ессен та Мангайм (Німеччина), Афіни та Родос (Греція), Соллер (Португалія), Марібор (Словенія), Толедо та Тосса де Мар (Іспанія), Читтаделла (Італія) та Веспрем (Угорщина).