"Вирізали нирку та повернули на фронт": рф відправляє в бій солдатів з пораненнями [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Військове командування рф повертає на фронт своїх солдатів, які отримували тяжкі поранення у боях.
Про це йдеться в перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Під час телефонної розмови російський солдат поскаржився, що його товариша по службі тяжко поранили і вирішили знову задіяти у війні проти України через два місяці.
"Одному нашому знайомому товаришу вирізали нирку... Осколком поранили. Відпустили додому, ну як додому, вдома просидів два місяці, потім зателефонували і знову забрали з однією ниркою", - наголосив солдат.
За його словами, поранення окупанта не задокументували, і тому змогли повернути його на фронт.
"Хто робив операцію - взагалі невідомо. Вирізали нирку в Ясинуватій, відвезли потім відлежатись до Донецька", - додав військовий.
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