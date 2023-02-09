росія готується до нових наступів: у НАТО зробили заяву [ Редагувати ]
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Немає жодних ознак, що росія готується до миру, а навпаки, Кремль готує новий наступ в Україні.
Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції в середу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає The Guardian.
"На жаль, ми не бачимо ознак того, що росія готується до миру. Навпаки, Москва готується до нових військових наступів", - сказав він.
З цієї причини, за словами генсека НАТО, Альянс має продовжувати постачати Україні зброю, яка їй потрібна, "щоб відвоювати територію та перемогти як суверенна, незалежна держава".
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