Немає жодних ознак, що росія готується до миру, а навпаки, Кремль готує новий наступ в Україні.

Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції в середу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає The Guardian.

"На жаль, ми не бачимо ознак того, що росія готується до миру. Навпаки, Москва готується до нових військових наступів", - сказав він.

З цієї причини, за словами генсека НАТО, Альянс має продовжувати постачати Україні зброю, яка їй потрібна, "щоб відвоювати територію та перемогти як суверенна, незалежна держава".